Riecco Cecchinato E’ in semifinale a Estoril Musetti ko in Marocco

Marco Cecchinato (nella foto) è in semifinale nel ‘Millennium Estoril Open’, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si sta disputando sulla terra rossa dell’Estoril, in Portogallo. In un incontro dei quarti di finale, il 30enne palermitano n. 96 del ranking internazionale ha battuto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina per 7-5 7-6 in oltre due ore di gioco. Oggi Cecchinato, che non raggiungeva una semifinale Atp dal 2021 quando ci riuscì a Parma, dovrà vedersela con il serbo Miomir Kecmanovic, testa di serie n.6 del torneo. Segnali di rinascita per il tennista siciliano, vincitore in carriera di tre titoli Atp, che nel 2018 riuscì nella grande impresa di raggiungere la semifinale del Roland Garros. L’anno dopo si issò fino al n.16 Atp.

Lorenzo Musetti si ferma ai quarti di finale a Marrakesh. L’azzurro, testa di serie numero uno del torneo, si è arreso in tre set (6-3 1-6-6-4) al francese Alexander Muller numero 126 del ranking mondiale. Dopo aver perso malamente il primo set e vinto in sicurezza il secondo, Musetti era in vantaggio per 3 a 1 nel terzo.