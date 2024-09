Putin concede la cittadinanza russa a Ezio Gamba, lo zar del judo

Roma, 8 gennaio 2016 - E' italiano lo zar del judo. Il presidente della Russia Vladimir Putin ha emesso un decreto in cui concede la cittadinanza russa all'ex atleta italiano Ezio Gamba, attuale allenatore della squadra nazionale russa di judo.

Gamba è stato a lungo ct della nazionale azzurra, prima di passare nel 2009 alla guida proprio della Russia, di cui ha tuttora la responsabilita'e che grazie a lui a Londra 2012 ottenne i migliori risultati di sempre. E' stato il leader del Cremlino in persona, appassionato di judo fin dall'infanzia, a consegnare oggi nel centro di allenamento di Sochi, sul Mar Nero, il nuovo passaporto al grande judoka italiano.

Gamba ha detto all'Ansa: «Il presidente Putin è unico, conosce tutti gli atleti per nome e cognome, maschi e femmine, e non solo i campioni olimpici, proprio tutt. In giro per il mondo non ho mai riscontrato questo tipo di attenzione: per la squadra è molto importante».

E ancora. "Putin sul tatami è estremamente efficace. Certo, anche io non sono più quello di una volta, gli anni dicono la loro... ma per la sua età è davvero efficace».

Gamba è nato il 2 dicembre 1958, in carriera Gamba ha vinto la medaglia d' oro ai Giochi olimpici del 1980 a Mosca e quella d'argento nel 1984 a Los Angeles. Inoltre l'ex campione italiano ha vinto l'argento ai Campionati del Mondo nel 1979 e nel 1983, la medaglia d'oro agli Europei del 1982.