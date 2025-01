Mondiali pallavolo 2018, oggi Italia-Argentina. Dove vederla in tv

Firenze, 15 settembre 2018 - Tutto pronto per il match di stasera tra(inizio alle 21.15) valevole per il terzo turno del girone A dei. Dopo i due travolgenti successi con, gli azzurri devono confermare la leadership del gruppo affrontando l'albiceleste, guidata da una vecchia conoscenza della pallavolo tricolore,. Il tecnico argentino ha infatti allenato ladal 1989 al 1996, ottenendo numerosi successi alla guida della cosiddetta '' tra cui 2 mondiali, 3 europei e 5 World League, trionfi cui va aggiunta la medaglia d'argento alle. Gli uomini di mister, però, sono reduci da una partenza straordinaria che li ha visti trionfare senza lasciare nemmeno un set alle avversarie (3-0; 3-0) e affidano le loro speranze ad unsempre più dominante e ache, proprio in occasione della sfida con il Belgio, ha tagliato il traguardo dellein nazionale a soli 22 anni.La partita traè disponibile in diretta tv su. Per quanto riguarda lo, è possibile assistere al match tramite il servizio. VELASCO: "IL PUBBLICO ITALIANO MI EMOZIONA SEMPRE" - Nonostante la straordinaria prestazione contro il, il tecnico azzurro,, rimane coi piedi per terra: "Un Mondiale è lungo, difficile, con grande equilibrio e competitività, serve pensare sempre alla quotidianità della partita dopo partita". Già archiviato, dunque, il pesante 3-0 inflitto ai fiamminghi e testa alla sfida di questa sera contro l'di, partita che si disputa nello stesso, sold out con oltre 7mila presenze. Una gara che per Blengini ricopre una particolare importanza, nel 2015 fu proprio una partita contro l'albiceleste a segnare il suocome ct azzurro: "Ricordo benissimo - dice - ma ricordo molto bene, purtroppo, anche la gara didi qualche mese fa (3-0 Argentina, ndr). Credo se lo ricordi bene anche la squadra. Sono contento che le percentuali di attacco e difesa della squadra contro il Belgio siano state molto alte, di alcuni straordinarie. L'importante, però, è che la squadra sviluppi il suo gioco, con percentuali importanti e si sappia adattare alla partita". Anche l'allenatore dell'Argentina,, ha detto la sua sul big match di questa sera: "Facciamo fatica a giocare dall'inizio alla fine con continuità. Soprattutto in attacco commettiamo degli errori così senza un motivo chiaro. Ora abbiamo una partitina semplice - ha scherzato Velasco - con l'Italia, speriamo di migliorare ancora per affrontare poinella nostra migliore forma".A chi gli chiede se lo emoziona affrontare quell'Italia che è stata 'sua' per ben 7 anni ricchi di successi, il ct argentino ha risposto infine con tranquillità: "No perché ormai ne ho fatte tante. Allenando l'Italia contro l'Argentina, mi ricordo quella del '90. L'Argentina aveva battuto la Russia ed era lanciatissima per arrivare in finale e l'abbiamo battuta 3-0. Poi con l'Argentina ho già sfidato gli azzurri, stessa cosa guidando l'Iran. Penso che più che altro sarà il pubblico italiano a emozionarmi perché uno lo porta sempre nel cuore".