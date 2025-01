Malagò, arresti mettono Leghe imbarazzo

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Ogni volta pensi che basti e invece c'è una nuova puntata. La Lega dilettanti, per le dichiarazioni di Belloli che devono essere verificate, e la Lega Pro avevano già una serie di problemi: ora sono in una situazione di grande imbarazzo". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò sul nuovo filone del calcioscommesse. Poi, sulle ispezioni della Finanza legate ai diritti tv: "Non vogliono dire necessariamente che qualcosa non funzioni: magari c'è stata una denuncia ed erano un atto dovuto".