Lazio: Parolo 'vede' il derby

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Marco Parolo si è allenato in gruppo. In vista del derby, è la notizia più lieta a Formello, dove la Lazio è rientrata in giornata direttamente dalla Norvegia,Il centrocampista, che si era procurato una lesione muscolare in Nazionale, potrebbe essere rischiato da Pioli nella stracittadina con la Roma. Regolarmente in gruppo anche Milinkovic-Savic e Felipe Anderson, a cui l'allenatore laziale aveva risparmiato (assieme agli altri big) la trasferta norvegese per problemi fisici.