Doppietta Martinengo-De Luca

di Paolo Manili

Le zero penalità di Giulia Martinengo Marquet, venerdì nel primo giro della Coppa del Csio di Gorla Minore, Varese, erano solo una anticipazione di quanto la fuoriclasse azzurra ci ha saputo mostrare ieri nel Kep Italia Grand Prix.

Il suo undicenne baio Holteiner Scuderia 1918 Calle Deluxe, che nel secondo percorso della gara a squadre era incorso in un banale errore lasciandoci un poco di amaro in bocca, ieri nel GP con ostacoli a 1,50 m. di altezza ha saputo dare il meglio di sé e, magistralmente condotto dall’amazzone veneta – e lombarda d’adozione – ha inanellato due squillanti percorsi netti, infliggendo quasi due secondi sul tempo del barrage al secondo classificato, l’agguerrito portoghese Rodrigo Giesteira Almeda (Quirados Z), a sua volta davanti al connazionale Adir Dias De Abreu (Dartanion).

Al quarto posto ha chiuso il belga Costantin Cojocariu (Huracan Rc). Solo questi quattro binomi hanno concluso la gara con doppio zero, mentre con 04 penalità si è classificato quinto Massimo Grossato (Cash du Pratel). Settimo e ottavo posto a Chimirri (Samara) e Turturiello (Quite Balou) entrambi con 04 penalità.

Una vittoria della Martinengo (nella foto), che riscatta i colori azzurri dopo il magro 6° posto di squadra dell’altro ieri, suona di buon auspicio per il prosieguo della stagione. Altro strepitoso successo a Saint Tropez: Lorenzo De Luca in sella a Carlson ha vinto il gran premio del tre stelle francese. Davvero una domenica importante per l’equitazione italiana.