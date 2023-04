De Luca e Gaudiano lanciati: nuova chance a Saint Tropez

di Paolo Manili

Mentre a Miami Beach, Florida, il programma della tappa Global Champions Tour è stato rinviato di un giorno per le intensissime piogge, di qua dall’Oceano, in Europa, continuano i principali circuiti internazionali. Ad Arezzo, il Toscana Tour è arrivato al suo quarto e conclusivo appuntamento, sempre gettonato da alcuni dei migliori azzurri e diverse star internazionali e occasione di monitoraggio da parte dei tecnici federali verso l’inizio del circuito di Fei Nations Cup ed Eef Series. Idem dicasi per il meeting all’Equieffe, che propone il penultimo appuntamento del Gorla & Busto Trophy. Altri nostri cavalieri sono in trasferta in Francia e in Spagna: nello Spring Tour di Grimaud, presso Saint Tropez, gareggia Lorenzo De Luca, reduce, dalla lunga tournée negli Usa, al Wellington Equestrian Festival, dove ha ottenuto anche una significativa vittoria in sella a Dirka De Blondel. Sulla Costa Azzurra, invece, impiegherà ben sette cavalli, tra i quali F One Usa, il suo cavallo di punta. Intanto Emanuele Gaudiano (nella foto) ha già ottenuto un brillante secondo posto in una categoria di 1,45 m. nella giornata d’apertura, in sella al giovane Julius D, alle spalle della fuoriclasse francese Leprevost su Gfe Candy de Nantuel. Gaudiano ha con sé altri sei cavalli tra cui Crack Balou. Infine altri azzurri, fra i quali Roberto Turchetto, sono a Oliva, Spagna. Intanto a Le Siepi di Cervia è count-down per i campionati italiani del prossimo weekend, che partono col record di 554 binomi al via e tanti nomi illustri fra i quali Bologni, Bucci, Camilli, Garofalo, Gaudiano, Grossato, la Martinengo-Marquet, Turturiello, Zorzi e la campionessa uscente Francesca Ciriesi.