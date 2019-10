Parma, 29 ottobre 2019 - Un gran gol di Lazovic consente all’Hellas Verona di espugnare il “Tardini” di Parma, finisce così il primo anticipo della decima giornata di Serie A. Il fendente dal limite del centrocampista giunge al 10’: rimpallo tra Verre e Darmian e sfera che viene scagliata sotto al sette; nulla può l’incolpevole Sepe. Nella ripresa, poi, il Parma ha cercato in tutti modi l’1-1, ma l’Hellas, anche con un po' di fortuna (traversa di Gervinho al 49’) è riuscita a difendere il proprio vantaggio. Gli uomini di Juric, quindi, toccano quota 12 e tornano a vincere in trasferta dopo lo 0-1 di Lecce ad inizio settembre. Passo indietro per gli uomini di D’Aversa dopo l’ottimo 2-2 in casa dell’Inter.

Parma-Verona 0-1, rivivi la diretta

La classifica di Serie A aggiornata

Cronaca. Un super gol di Lazovic decide il primo tempo in favore dell’Hellas Verona. Gli uomini di Juric si fanno vedere al 7’ con il tentativo di Miguel Veloso direttamente dalla bandierina, Sepe è attento e blocca la sfera. Tre giri di lancette e gli scaligeri trovano l’1-0: Lazovic, dopo un rimpallo tra Darmian e Verre, raccoglie il pallone dal limite dell’area di rigore e, con un preciso fendente di destro, lo spedisce sotto il sette e non lascia scampo all’incolpevole numero 1 ducale. Subito lo svantaggio, il Parma prova la reazione al 20’ con Kucka, il suo tiro termina altissimo rispetto alla traversa. Più pericoloso Gervinho al 21’: il colpo di testa dell’ivoriano, disturbato da Rrahmani, finisce sul fondo. Altri 9’ e l’attaccante numero 27 dei padroni di casa scalda le mani di Silverstri, che respinge il pallone. L’Hellas si rifà sotto nel finale di tempo e al 44’ Kumbulla, di testa, va un passo dal raddoppio, ma Sepe si supera ed evita il tracollo ai suoi.



Il Parma, nella ripresa, prova in tutti modi a pervenire al pareggio, l’Hellas, però, riesce ad uscire con i tre punti dal “Tardini”. Al 49’ i padroni di casa vanno ad un passo dal pareggio con Gervinho, la sua conclusione, dopo l’uno-due ravvicinato con Kulusevski, colpisce la traversa. I ducali ci provano al 62’ con Karamoh, ma il suo tocco sotto misura non trova il bersaglio grosso. Tre giri d’orologio e Lazovic, per gli ospiti, va ad un passo dalla sua doppietta personale: il suo piatto al volo va di poco sul fondo. Il Parma, al 67’, riprende il suo forcing e Rhamani è provvidenziale per respingere il tiro dalla distanza di Darmian. Parma ancora pericoloso al 71’ con il colpo di testa di Dermaku dagli sviluppi di angolo, Silvestri, dopo una presa difettosa, è lesto a mandare la sfera in angolo, evitando così il tap-in di Kucka da zero metri. Gli uomini di D’Aversa continuano a spingere sull’acceleratore, ma il pareggio non arriva: al 78’ Silvestri si fa trovare pronto su Sprocati e poi manda in angolo l’insidiosa conclusione di Karamoh. Altro tentativo all’84 di Hernani su punizione, Miguel Veloso ci mette il piede e devia in angolo. Con questa vittoria, l’Hellas Verona tocca quota 12 in classifica e riscatta subito la sconfitta interna di sabato con il Sassuolo. Al contrario, passo indietro per gli uomini di D’Aversa dopo l’ottimo pareggio conquistato a Milano con l’Inter.

Tabellino



Parma-Hellas Verona 0-1. Rete: 10’ Lazovic.



Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella (75’ Sprocati); Kucka, Brugman, Barillà (59’ Hernani): Kulusevski, Gervinho, Karamoh. Allenatore: Roberto D’Aversa.



Hellas Verona (3-4-1-2): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Miguel Veloso (90’ Danzi), Amrabat, Lazovic; Verre (61’ Pessina); Salcedo (46’ Zaccagni), Stepinski. Allenatore: Ivan Juric.

Arbitro: Gianluca Manganiello.

Ammoniti: Gervinho (P); Kumbulla, Verre, Amrabat, Miguel Veloso, Zaccagni (HV).