Bologna, 20 ottobre 2021 – Il terzo turno di Europa League è ormai alle porte. La situazione di classifica dopo i primi due turni è ancora incerta per entrambe le italiane impegnate nella competizione: la Lazio di Sarri staziona in seconda posizione con 3 punti, più complicata la posizione del Napoli che è terzo con 1 solo punto all’attivo. Per entrambe le compagini le possibilità di qualificarsi al turno successivo sono ancora molte, considerando che ci sono ancora quattro giornate da disputare. Vediamo nel dettaglio le probabili formazioni e gli orari tv della 3° giornata delle italiane in Europa League.

Probabili formazioni e orari tv

Lazio-Marsiglia (giovedì ore 18.45, Sky e Dazn)



Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Basic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Olympique Marsiglia (4-2-3-1): Pau Lopez; Lirola, Alvaro, Saliba, Peres; Guendouzi, Gueye; Under, Harit, Gerson; Milik.



Napoli-Legia Varsavia (giovedì ore 21.00, Sky, Dazn e TV8)



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Zanoli; Anguissa, Demme, Elmas; Lozano, Petagna, Insigne.

Legia Varsavia (3-5-1-1): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, Martins, Mladenovic; Josue; Emreli.