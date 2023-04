Serie A all’assalto dell’Europa, 5 squadre nelle semifinali delle maggiori competizioni

Roma, 21 aprile 2023 - “Il calcio italiano è da rifondare”, questa è la frase che abbiamo sentito pronunciare più volte negli ultimi anni. A smentire questa credenza è il record ottenuto quest’anno, con ben cinque squadre italiane in semifinali di coppe europee.

La Serie A è passata in secondo piano rispetto agli altri campionati europei ed è stata spesso oscurata da leghe come quella inglese, spagnola e tedesca.

In Europa fino alla vittoria della Roma in Conference League il successo per le italiane mancava dal triplete dell’Inter nel 2010 ma il vento sta cambiando. Se in campionato i giochi son chiusi da tempo in Europa le squadre italiane hanno ribaltato questa percezione battendo ogni record per il nostro calcio. Sono cinque le squadre che la Serie A vanta nelle semifinali delle maggiori competizioni europee. Milan e Inter si affronteranno in un suggestivo derby di Champions che garantirà la presenza di una squadra italiana in finale di Champions. Roma e Juventus affronteranno rispettivamente Bayer Leverkusen e Siviglia in semifinale di Europa League, con la prospettiva di una finale tutta italiana. La Fiorentina sfiderà il Basilea in semifinale di Conference League per cercare di bissare il successo giallorosso dello scorso anno.

È il numero maggiore di semifinaliste mai portato dal nostro campionato. I precedenti parlano di un massimo di quattro semifinaliste in competizioni europee, l’ultima volta nella stagione 2002/2003. Quella stagione vide il Milan sollevare la Champions League battendo i cugini dell’Inter in semifinale e la Juventus in finale, mentre la Lazio si fermò in semifinale di Coppa Uefa battuta dal Porto di Mourinho.

La Premier League, il campionato a detta di tutti più competitivo al mondo, porta solo due squadre alle fasi finali: Manchester City in semifinale di Champions League e il West Ham in semifinale di Conference League. La Liga, capace di fare la voce grossa in Europa negli ultimi 10 anni, conta il Real Madrid in semifinale di Champions e il Siviglia in semifinale di Europa League. La Bundesliga conta solo il Leverkusen in semifinale di Champions mentre campionato svizzero e olandese portano una squadra a testa, Basilea e AZ Alkmaar.

La Serie A è dunque il campionato nettamente più rappresentato e chissà che non riesca a risultare trionfante in una o più competizioni europee. Incredibile il record dell’Emilia Romagna che porta tre allenatori in semifinale di Champions League (Ancelotti, Pioli e Inzaghi) battendo il precedente record bavarese di due allenatori portati in semifinale della massima competizione europea (Tuchel e Nagelsmann).