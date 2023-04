Sci, Tina Robnik dice basta: “L’ultimo infortunio mi ha cambiata”

Bologna, 6 aprile 2023 - Un altro ritiro al termine della stagione di sci alpino. Dopo i più quotati Beat Feuz e Matthias Mayer, anche Tina Robnik ha deciso di chiudere, a soli 31 anni, la propria carriera agonistica. La sciatrice slovena appende gli sci al chiodo dopo i due gravi infortuni al ginocchio rimediati negli ultimi mesi e con all’attivo sessantanove presenze in Coppa del Mondo e sei piazzamenti in top ten.

Due fratture del piatto tibiale

È sempre mancato il successo a Tina Robnik in Coppa del mondo con il miglior risultato che è stato ottenuto nel febbraio 2020 nel gigante di Kranjska Gora con il sesto posto finale, ma è sempre stata considerata un talento in patria anche se la sfortuna le ha impedito di fare di più. Per il resto, in 69 partecipazioni a gare di Coppa del mondo sono arrivati otto piazzamenti in top ten, il primo un nono posto a Solden 2017, con tre mondiali e due Olimpiadi disputati. Miglior piazzamento ai mondiali il quinto nel parallelo di Cortina 2021, mentre alle Olimpiadi di PyeongChang e Pechino ha ottenuto due piazzamenti in top ten. Per Robnik tanta sfortuna a livello fisico, fin dai 13 anni tanti piccoli infortuni fino al doppio grave infortunio al ginocchio degli ultimi mesi. Prima la frattura del piatto tibiale in allenamento a Saas-Fee nel mese di settembre, poi il rientro con i giganti di Semmering e quelli di Kronplatz, ma poco prima dei Mondiali è arrivato un altro grave infortunio con la lussazione completa del ginocchio destro e con una frattura in tre parti del piatto tibiale. Robnik si è sempre rialzata dagli infortuni ma a 31 anni un nuovo stop è stato troppo anche per lei, da qui la decisione di ritirarsi: le è sempre mancata continuità per ottenere risultati di altissimo livello.

Robnik: “Il mio fisico e la mia mente sono cambiati”

Ha provato dunque a rialzarsi anche a settembre Robnik e ce l'aveva fatta tornando in tempo per i mondiali, ma ancora una volta la sfortuna si è messa di mezzo e allora la decisione è stata inevitabile. Quasi vent'anni sugli sci per Tina che saluta così, con un pizzico di rammarico ma con grande gratitudine al circus dello sci alpino: "Dai 13 anni in su ho subito molti infortuni ma ho sempre avuto il coraggio di tornare, dopo l'ultimo la mia condizione fisica e mentale è cambiata ed è arrivato il momento di salutarsi". Difficile dire stop in questo modo senza una ultima gara di commiato, ma lo sci ha dato tanto a Robnik che ha tenuto a ringraziare la propria famiglia per il supporto: "Non dimenticherò mai quanto fossi felice nel momento in cui mia madre mi ha chiesto se volessi praticare lo sci – le parole di Tina sui social - Questo sport è sempre stato speciale, mi ha portato tanta felicità, ma al tempo stesso tanta fatica e momenti duri. E' difficile smettere in questo modo, ma è giunta l'ora di aprire un nuovo capitolo della mia vita".