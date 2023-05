Piazza di Siena, nati per saltare La Springsteen punta al gran premio

di Paolo Manili

Si apre con un rinvio, doveroso, il 90esimo Csio di Roma-Piazza di Siena "Master Fratelli D’Inzeo". Il prologo di ieri prevedeva, infatti, per le squadre di polo impegnate nell’Italia Polo Challenge al Galoppatoio, una sfilata attraverso il centro di Roma. Ma in segno di rispetto per le vittime dell’alluvione in Emilia Romagna è scattata la rinuncia. In serata, a inizio torneo, sarà osservato un minuto di silenzio.

Questa mattina, invece, inizia lo Csio d’Italia, un evento che è ormai nelle corde dei cittadini romani e non solo: Sport e Salute, Coni e Fise, dopo aver ristrutturato il sito ormai quattro anni fa all’insegna del verde e dell’ambiente, hanno continuato ogni anno a intervenire sull’intero contesto che ospita l’evento, curando il green, restaurando gradinate e monumenti, alberi e viali. Quest’anno il campo gara è stato allargato inglobando i corridoi laterali. Insomma si può dire che il concorso ippico sia al servizio del bene pubblico, contribuendo concretamente alla salvaguardia e al rilancio di Villa Borghese.

Sul piano sportivo sono 18 le nazioni in campo, di cui 10 con la squadra nella Coppa delle Nazioni Intesa San Paolo di domani, venerdì 26. Ben 82 i concorrenti al via, tutti autentiche "star" del panorama internazionale, tra le 16 amazzoni c’è anche la figlia del "Boss", Jessica Springsteen, tra i cavalieri il numero uno del ranking Fei, lo svedese Henrick von Eckermann: domenica punteranno al Rolex Gran Premio Roma.

Ieri conferenza stampa degli azzurri, 27 in totale: il team è composto da Bucci, Ciriesi, i fratelli Garofalo e Gaudiano, tutti coi loro cavalli di punta. Dalle dichiarazioni loro e del c.t. Marco Porro emerge netta la consapevolezza che Roma è l’appuntamento-clou della stagione, senza dimenticare l’altro obiettivo principale, gli Europei di Milano-San Siro, a fine agosto, dove sono in palio tre slot per le Olimpiadi di Parigi, come ha sottolineato il presidente Fise, Di Paola.

Ecco il programma e il menù televisivo.

Oggi: 15.3018.00 Rai Sport - Diretta - Premio n.3 Eni

Domani: 14.3018.00 Rai Sport - Diretta - Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo 19.0019.40 Rai 2 - Sintesi - Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo

Sabato: 12.1515.15 Rai Web - Diretta - Trofeo Loro Piana 14.0015.15 Rai Sport - Diretta - Trofeo Loro Piana 18.1018.50 Rai 2 - Sintesi - Trofeo Loro Piana

Domenica: 12.3015.20 Rai Web - Diretta Rolex Gran Premio Roma 14.0015.20 Rai 2 - Diretta - Rolex Gran Premio Roma.

Tramite Rai Italia lo Csio di Roma sarà visibile quotidianamente anche all’estero. Tutte le gare, comprese le partite di Italia Polo Challenge, in live streaming su www.piazzasisiena.it