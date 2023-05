In Inghilterra sono sicuri: Hamilton alla Rossa per 45 milioni all’anno

di Leo Turrini

La settimana che porta la Formula 1 a Montecarlo comincia con il botto. Magari potrebbe rivelarsi un petardo bagnato, però nel frattempo l’argomento è sicuramente stuzzicante (eufemismo).

In breve. Dicono in Inghilterra che Lewis Hamilton stia valutando una maxi offerta arrivatagli da John Elkann per venire a chiudere la sua gloriosa carriera in Ferrari.

Meglio: lo scrive il Daily Mail, popolare tabloid londinese. Il giornale correttamente spiega che il sette volte iridato, in scadenza di contratto con la Mercedes, ancora non ha scartato l’ipotesi di restare alla guida della Freccia d’Argento. Pare attenda di verificare in pista la competitività della nuova versione della monoposto che nel presente condivide con George Russell.

Si parla anche della proposta economica: all’incirca 45 milioni di euro a stagione, più o meno il doppio di quanto incassato attualmente da Carletto Leclerc.

Ecco cosa ne so io.

Charles Leclerc ha un accordo con la Rossa fino a tutto il 2024. Ancora non ha prolungato l’intesa. Il giovanotto sta trattando ed è pure normale stia meditando sui risultati della SF23, fin qui in verità deludenti (altro eufemismo).

John Elkann è presidente Ferrari dall’estate 2018. Nello stesso periodo, il parente stretto Andrea Agnelli, all’epoca in auge alla Juventus, perfezionò l’affare Cristiano Ronaldo.

È da allora che si mormora di un interesse di Elkann per Hamilton.

Dopo di che.

Dopo di che, l’operazione CR7 è stata un boomerang, per la Vecchia Signora.

Leclerc è molto più giovane di Hamilton, che sta in F1 dal remoto 2007.

Ma Lewis non ha mai nascosto la sua ammirazione per il mito Ferrari: ha più di una vettura del Cavallino nel suo garage.

Accadrà?

Boh.

Avrebbe senso? Forse sì e forse no.

Di sicuro , la settimana glamour di Montecarlo inizia col botto. O con un petardo bagnato?