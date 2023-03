Golf, Senior Tour torna a San Domenico

San Domenico

Il Legends Tour torna al San Domenico Golf con l'Italian Senior Open, torneo per i top player over 50 in programma dal 27 al 29 ottobre nel circolo pugliese di Savelletri (Brindisi), dove nel 2021 il sudafricano James Kingston conquistò il suo primo titolo del circuito. Sarà il penultimo evento europeo del Legends Tour 2023 (seguirà, dal 3 al 5 novembre, il Farmfoods European Masters in Spagna) prima di tre gare consecutive in Africa che faranno da preludio al Campionato MCB Tour, atto finale della stagione che andrà in scena alle Mauritius al Constance Bella Mare Plage. Dopo la Ryder Cup, attesa per lo show delle leggende del golf over 50 - L'Italian Senior Open - che si giocherà poche settimane dopo la Ryder Cup (per la prima volta nella storia in Italia)- oltre ad essere una delle competizioni dell’Italian Pro Tour 2023 (il circuito di gare nazionali e internazionali organizzato dalla FIG in sinergia con l’advisor Infront), sarà anche uno degli eventi “Alliance Series” del Legends Tour. Il format di gioco vedrà i professionisti scendere in campo sia per un torneo individuale sia per un torneo a squadre insieme a golfisti amateur. L'obiettivo è quello di dare ai giocatori...