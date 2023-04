Golf, Molinari gioca con Donald in USA

Ad Avondale in Louisiana è in programma dal 20 al 23 aprile lo Zurich Classic of New Orleans, unico torneo del PGA Tour che si disputa con formula a coppie, dove sarà in gara Edoardo Molinari, uno dei vice capitani del Team Europe alla Ryder Cup 2023, che giocherà insieme al capitano, l’inglese Luke Donald.

Sul percorso del TPC Louisiana, nella 74ª edizione dell’evento, nato nel 1938 e che fino al 2016 si è svolto con formula individuale, saranno in campo nove tra i primi 20 classificati nel World Ranking e difenderanno il titolo i due più in alto, Patrick Cantlay (n. 4) e Xander Schauffele (n. 5). Nel field di 160 concorrenti (80 squadre di due giocatori), che si affronteranno alternando formula fourball (primo e terzo round) e foursome (secondo e quarto), proveranno, tra gli altri, a impedire il bis ai due californiani Max Homa (n. 7)/Collin Morikawa (n. 13), i fratelli Matt Fitzpatrick (n. 8 e reduce dal successo nel precedente RBC Heritage) e Alex Fitzpatrick, Tom Kim (n.19)/Si Woo Kim, Sungjae Im (n. 17)/Keith Mitchell, Kurt Kitayama (n. 20)/Taylor Montgomery e Sam Burns (n. 12)/Billy Horschel. Quest’ultimo è un altro dei dieci past winner in gara e uno degli undici ad aver conseguito la doppietta dei quali solo quattro consecutiva: Byron Nelson (1945/1946), Bo Winninger (1962/1963), Tom Watson (1980/1981) e Carlos Franco (1999/2000), mentre nessuno ha fatto la tripletta. Gli altri sette in campo saliti sul gradino più alto del podio sono Ryan Palmer, Scott Piercy, Jonas Blixt, Brian Stuard, Seung-yul Noh, Jason Dufner e Nick Watney.

Donald e Molinari opereranno come concorrenti e attenti osservatori nell’ottica della sfida con gli Stati Uniti, cosa che farà peraltro anche Zach Johnson, il capitano USA che sarà in coppia con Steve Stricker, capitano vittorioso degli Stati Uniti nella sfida del 2021 e ora vice capitano. Tra i giocatori continentali che Donald e Molinari potranno visionare vi sono Thorbjorn Olesen/Nicolai Hojgaard, Matt Wallace/Callum Shinkwin e Victor Perez/Thomas Detry. Fuori discussione Matt Fitzpatrick, mentre l’occasione è buona per studiare anche la ‘concorrenza’. Il montepremi è di 8.600.000 dollari con prima moneta di 1.548.000.

Il torneo su Discovery Plus e su Eurosport 2 - Lo Zurich Classic of New Orleans va in onda in diretta su Discovery Plus e su Eurosport 2. Prima e seconda giornata, dalle ore 21 alle ore 24 su entrambe le piattaforme.