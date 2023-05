Golf, Francesco Molinari al Memorial

Il PGA Tour lascia il Texas per l’Ohio dove a Dublin si svolgerà uno degli eventi più attesi della stagione, il Memorial Tournament, giunto alla 48ª edizione, in programma dal 1° al 4 giugno sul percorso del Muirfield Village Golf Club, disegnato da Jack Nicklaus. Field delle grandi occasioni, anche se con qualche defezione, per uno dei tornei “elevati” del circuito con un montepremi di 20.000.000 di dollari e prima moneta di 3.600.000 dollari. In particolare saranno sul tee di partenza 23 giocatori tra i primi 30 del World Ranking, compresi i primi cinque, nell’ordine Scottie Scheffler, Jon Rahm, Rory McIlroy, Patrick Cantlay e Xander Schauffele a proporre spettacolo, bel gioco e l’ormai consueta contesa per il trono mondiale, che cambia proprietario con una frequenza maggiore del solito.

In chiave azzurra torna in campo Francesco Molinari che, in una gara di peso, proverà a cambiare la tendenza sfavorevole che lo ha visto uscire al taglio per tre volte nelle ultime cinque presenze e con due piazzamenti in media classifica. Un andamento che non era prevedibile alla luce dell’ottimo inizio di stagione, prima come protagonista e capitano del team dell’Europa Continentale nella Hero Cup e poi con il quinto posto nell’Abu Dhabi Championship.

Difende l’ultimo dei suoi sette titoli sul circuito (comprensivi di un WGC) Billy Horschel, 36enne di Grant (Florida), numero 35 del ranking, nel cui palmarès figurano anche un successo sul DP World Tour e una FedEx Cup, il quale non ha molte chance di ripetersi in una stagione in cui non sta brillando e dove al momento ha raccolto solo due top ten. In un evento in cui è molto difficile ripetersi (solo sette i plurivincitori) proverà a fare tripletta Patrick Cantlay (a segno nel 2019 e nel 2021) per raggiungere Kenny Perry, al secondo posto in questa particolare classifica alle spalle di Tiger Woods, che ha realizzato una cinquina, unico a imporsi in sequenza sia per due volte che per tre. A completare il quadro Jack Nicklaus, Hale Irwin, Greg Norman e Tom Watson, gli altri con due vittorie.

Oltre a Horschel e a Cantlay saranno al via altri sette past winner con Jon Rahm (2020) e Hideki Matsuyama (2014) in grado di concedere il bis, mentre sarà difficile un exploit di Jason Dufner, William McGirt, David Lingmerth, Matt Kuchar e di K.J. Choi.

Nelle previsioni della vigilia credito anche a Viktor Hovland, Matt Fitzpatrick, Jordan Spieth e a Justin Thomas, ma il grande favorito è sicuramente Scottie Scheffler, terzo in Texas, dove ha dato spettacolo nel giro finale pur dovendo lasciare il titolo a Emiliano Grillo, anche lui nel field.

ll torneo su Discovery Plus e su Eurosport 2 - Il Memorial Tournament andrà in onda in diretta su Discovery Plus e su Eurosport 2. Prima e seconda giornata: dalle ore 20 alle ore 24 su Discovery Plus e dalle ore 21 alle ore 24 su Eurosport 2.