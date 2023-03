Fenomeno Summer McIntosh, a 16 anni firma il record mondiale nei 400 stile libero

Toronto (Canada), 29 marzo 2023 – Summer McIntosh firma il nuovo record del mondo nei 400 stile femminile. Ai Trials canadesi in corso al Pan Am Sports Centre di Toronto, la 16enne beniamina di casa tocca i 3'56"08, migliorando il primato stabilito lo scorso anno dall'australiana Ariarne Titmus in 3'56"40.

Era dai Mondiali di Budapest del 2017 che una canadese (Kylie Mass nei 100 dorso) non conquistava un primato mondiale. "Negli ultimi anni ho dato tutto per ottenere questo - confessa la giovanissima canadese, quarta nei 400sl ai Giochi di Tokyo ad appena 14 anni -, ma onestamente non mi aspettavo di riuscirci già adesso, sono sorpresa anch'io".