Giorgio Armani partner di Milano Cortina 2026

Milano, 4 aprile 2023 – Accordo tra la Fondazione Milano Cortina 2026 e Giorgio Armani per supportare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La firma ieri. Il grande stilista oltre a supportare lo sport vestirà come sempre i più grandi atleti del mondo.

EA7, la linea nata nel 2004 come declinazione sportiva di Emporio Armani, si conferma Official Outfitter di Italia Team: vestirà gli atleti della delegazione Olimpica e Paralimpica italiana dai prossimi Giochi estivi di Parigi 2024 fino alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Un messaggio che rinnova e rafforza una volta di più il connubio tra Giorgio Armani e lo sport italiano, nato in occasione dei Giochi di Londra 2012. EA7 Emporio Armani, in qualità di Formal Wear Partner della Fondazione Milano Cortina 2026, si occuperà inoltre della creazione dell’abbigliamento formale dello staff.

La partnership con la Fondazione nasce dalla passione con cui Giorgio Armani segue e sostiene da sempre l’universo delle discipline Olimpiche e Paralimpiche e i valori che esso racchiude, con l’idea che moda e sport possano contribuire a migliorare la vita delle persone. Il legame di Giorgio Armani con il mondo degli sport invernali è nato nel 2012 con la collaborazione con le scuole di sci italiane e svizzere, è proseguito con il format-evento ‘Winter Tour’ e con la collaborazione con il CONI per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Sochi 2014, Pyeongchang 2018, Pechino 2022, e i Mondiali di sci 2023.

"Collaborare con la squadra Olimpica e Paralimpica in occasione di Milano Cortina 2026 è un’occasione per me particolarmente significativa: unisce le mie passioni, moda e sport, nella cornice di Milano, riconosciuta metropoli internazionale, di cui sono orgoglioso cittadino – dice Giorgio Armani – che mi ha sostenuto e che ho sempre sostenuto. EA7 Emporio Armani è sinonimo di ricerca tecnica e stile: vestire nuovamente gli atleti mi permetterà di dimostrare sul campo l’unione di queste due componenti, nel corso di un evento così rilevante".

Molto soddisfatto per l’accordo anche il Presidente di Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò: “Da anni, prima attraverso il Coni e Italia Team, e ora anche con questa importante partnership con il comitato organizzatore dei Giochi, Giorgio Armani partecipa, con intensa passione, alla storia dello sport azzurro e alle sue vittorie. La sua presenza e amicizia testimoniano un impegno che va al di là delle competizioni – spiega Malagò – e parla al mondo della nostra creatività, del nostro stile, delle nostre eccellenze, anche sportive, con voce straordinariamente autorevole. Per questo, l’associazione tra i Giochi e Armani ci rende particolarmente orgogliosi, oltre che fiduciosi sul successo della nostra bellissima avventura”.