Altri Sport

La femmina Alfa

Ho conosciuto Alfa Garavini, che ci ha lasciato a 97 anni qualche ora fa, verso la fine degli anni ottanta. E l’impressione che ne ricavai allora non mi ha più abbandonato, nelle rare volte in cui mi è capitato di incontrarla nuovamente. E’ giusto spiegare, soprattutto a chi è più giovane di me, di chi […]