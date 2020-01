Schladming, 29 gennaio 2020 - Fuori programma bollente nella gelida 'night race' di Schladming. Protagonisti la procace Kinsey Wolanski e, suo malgrado, l'astro emergente dello sci italiano Alex Vinatzer. L'invasione di pista della temeraria modella durante la discesa dell'azzurro crea scompiglio, falsa il cronometraggio e illude lo stesso Vinatzer, che - primo al traguardo - vede poi ritarato il suo tempo e perde la, momentanea, leadership. Vinatzer chiude sesto, i riflettori sono tutti per la Wolanski, già resasi celebre per l'invasione durante la finale di Champions League.

Invasione a Schladming

Siamo nella seconda manche dello slalom speciale di Coppa del Mondo: sulla mitica Planai Vinatzer, sesto al termine della prima frazione, si accinge a tagliare il traguardo dopo una buona prova. Prima di lui, però, a far scattare la fotocellula del cronometro è proprio la Wolanski che è entrata in pista in costume sollevando un cartello che ricorda Kobe Bryant, leggenda Nba scomparsa nei giorni scorsi a seguito di un incidente in elicottero. L'azzurro non si accorge del siparietto e, vedendo il tempone (56 centesimi di vantaggio sul fenomeno Noel) esulta senza freni. La gioia dura poco: l'altoatesino è forse l'unico a non aver capito cosa è successo. I giudici di gara ricorrono al cronometraggio di riserva per recuperare il vero tempo dell'azzurro che scala in terza posizione, dietro anche al compagno Simon Maurberger.

Kinsey Wolanski

Non è nuova a episodi del genere, la 32enne Wolanski. In giugno si rese protagonista di un'invasione di campo pacifica durante la finale di Champions League. Questa volta ha scelto il tempio dello slalom, Schladming, per rubare la scena e prendersi i riflettori di mezzo mondo. La modella era seguitissima sui social (400mila follower su Instagram), ma proprio a seguito dell'invasione di giugno le era stato chiuso l'account, preso d'assalto dai fan dopo la ribalta in Tottenham-Liverpool. Ieri lo ha fatto ancora, per un attimo di notorietà. "Guardate, ho una nuova fidanzata", ha ironizzato l'azzurro postando su Instagram una foto dell'insolita scena. "Credo sia il fotofinish più curioso di sempre", ha aggiunto l'azzurro.

