Milano, 30 maggio 2021 - Chi pensa che il ciclismo non sia uno sport di squadra probabilmente avrà cambiato idea dopo aver assistito al Giro d'Italia 2021, dove a trionfare è Egan Bernal anche grazie al lavoro costante della sua Ineos Grenadiers, che conferma il suo dominio dopo il successo di Tao Geoghegan Hart nella passata edizione. Da Gianni Moscon, a Salvatore Puccio, passando per Jonathan Castroviejo e soprattutto Daniel Martinez e Filippo Ganna: dietro alla vittoria del colombiano c'è la fatica dei suoi gregari, che ogni tanto sono stati capaci anche di ritagliarsi qualche soddisfazione personale. E che soddisfazione: dopo il successo nella cronometro iniziale, Ganna fa il bis tra le squadre di Milano nonostante una foratura nell'ultimo km e porta a 7 il computo totale delle frazioni vinte dagli italiani. La gioia del campione iridato nelle corse contro il tempo fa da seguito a quella per l'ottimo secondo posto in classifica generale di Damiano Caruso, che ha coronato questo insperato risultato con il successo di ieri sull'Alpe Motta. A chiudere il podio è Simon Yates: il solito Simon Yates che al Giro non riesce mai a trovare quella continuità di rendimento necessaria per ambire alla vittoria finale. Vittoria che va a Bernal, che oltre a 2 tappe e la maglia rosa porta a casa anche quella bianca: la azzurra va a Geoffrey Bouchard e la ciclamino a un Peter Sagan che ha onorato il Giro più di altri velocisti letteralmente scappati via dopo aver vinto le rispettive frazioni e prima dell'arrivo delle grandi montagne.



La cronaca





Il primo miglior tempo interessante, come da pronostico, è quello di Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), che firma un 33'48'' viziato dal tempo perso per cambiare la bicicletta a causa di una foratura alla ruota posteriore occorsa nell'ultimo km. Proprio in questo tratto la malasorte si sposta dal campione iridato al suo rivale più pericoloso, Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), che arriva lungo in una curva e cade: il francese termina a 12'' dal piemontese che, passato lo spavento, vive con relativa serenità il restante tempo di una cronometro che vincerà, proprio come quella che a Torino aveva inaugurato la corsa rosa. Corsa rosa che non vede grandi cambiamenti nelle posizioni di vertice della classifica generale: sul gradino più alto del podio resta Egan Bernal, che ad appena 24 anni vince così il suo secondo Grande Giro, sul secondo uno strepitoso Damiano Caruso a coronamento di una carriera fatta più di sacrifici che di gioie e sull'ultimo Simon Yates, le cui ambizioni alla vigilia erano ben diverse.

Ordine d'arrivo tappa 21 Giro d'Italia 2021

1) Filippo Ganna (IGD) in 33'48''

2) Rémi Cavagna (DQT) +12''

3) Edoardo Affini (TJV) +13''

4) Matteo Sobrero (APT) +14''

5) Joao Almeida (DQT) +27''

6) Maximilian Walscheid (TQA) +33''

7) Alberto Bettiol (EFN) +34''

8) Jan Tratnik (TBV) +42''

9) Gianni Moscon (IGD) +44''

10) Iljo Keisse (DQT) +47''



Classifica generale finale Giro d'Italia 2021

1) Egan Bernal (IGD) in 86h17'28''

2) Damiano Caruso (TBV) +1'29''

3) Simon Philip Yates (BEX) +4'15''

4) Aleksandr Vlasov (APT) +6'40''

5) Daniel Martinez (IGD) +7'24''

6) Joao Almeida (DQT) +7'24''

7) Romain Bardet (DSM) +8'05''

8) Hugh John Carthy (EFN) +8'56''

9) Tobias Svendsen Foss (TJV) +11'44''

10) Daniel Martin (ISN) +18'35''

