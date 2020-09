Bologna, 17 settembre 2020 - Claudio Chiappucci e Primoz Roglic in fuga assieme. Sembra strano scriverlo per colui che probabilmente vincerà l'edizione 2020 del Tour de France, ma il mondo del ciclismo richiama sempre aneddoti e storie quasi incredibili. Una di queste riguarda proprio el diablo che qualche anno fa, prima che lo sloveno diventasse il campione di ora, si ritrovò in fuga proprio con Primoz Roglic.

Era il Giro del Friuli e sia Chiappucci che lo sloveno erano amatori, il racconto del diablo: "Ero ad una corsa per cicloamatori, cioè il Giro del Friuli, e mi sono ritrovato in fuga con Roglic mentre ora lui rischia di vincere il Tour - si legge su Tuttobiciweb - All'inizio sono rimasto perplesso quando l'ho visto tra i professionisti, cioè un cicloamatore che riusciva a passare, ma ha fatto un percorso anomale e il ciclismo attuale è così. Non riesco a capacitarmi di come stia andando così forte".