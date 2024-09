Caro nemico amatissimo. Marc Marquez e la Ducati . Sull’Adriatico è già un re

Eppure, nemmeno tanto tempo fa, anzi – basta correre indietro appena alla stagione scorsa –, era il ’nemico dei nemici’. Il rapporto logoro e insanabile con Valentino, la raffica di Mondiali portati in Giappone a casa della Honda, la Ducati... sempre e solo nel mirino.

Già, quella Ducati oggi è casa sua. E in qualche modo anche Misano lo è diventata. Bella storia quella del talento spagnolo che dai fischi e l’antipatia è passato, grazie allo sbarco nel team di Nadia Gresini e un futuro in sella accanto a Bagnaia, ad essere uno dei Re di Misano.

Avete visto come sono andate le cose al World Ducati Week, la superfesta delle Rosse andata in scena sulla pista romagnola? Marquez è stato accolto, applaudito e accarezzato come uno che alla Ducati potrà dare, portare e regalare tanto. Sì, proprio Marquez, che tolti i panni del nemico da battere ha indossato bene e in fretta quelli del pilota che può far sognare. Senza resettare spazio a Bagnaia, per carità, ma quello che girerà in queste ore sulla pista di Misano, in sella a quella Desmo targata Gresini, non è e non sarà più un rivale da mettere nel mirino, ma un pilota che con la sua scelta di salire in sella a una Ducati (oggi e in futuro) ha saputo portarsi dietro anche le sensazioni belle e forti di chi ha deciso che può far sognare anche coloro che appena qualche mese fa lo indicavano come il più terribile e temibile) degli avversari.

A Misano, insomma, si potrà vedere girare in scooter e sorridere davanti ai fotografi anche lui, che nella gerarchia delle popolarità, andrà a piazzarsi così subito dopo Bagnaia, ma già accanto a Bezzecchi e Bastianini, ovvero gli altri eroi sicuri per il popolo del Gp di San Marino.

Marquez, al Wdw, ha lanciato un segnale forte e chiaro alla gente che sarà in tribuna nel weekend di questo Gp: ha una voglia matta di scalare posizioni e mettersi a ridosso dei migliori con la Ducati Gresini e fissare un appuntamento speciale per il prossimo anno, quando tornerà a Misano ancora su una Dedsmosedici, ma sarà quella color rosso, quella identica alla Desmo di Bagnaia. Quella con cui punterà dritto al titolo Mondiale. Ma questa, sia chiaro, è già tutta un’altra storia.