Educazione motoria in tutte le classi della scuola primaria: perché è importante

La legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, al comma 329, aveva introdotto l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria con l'obiettivo di far assumere, sin da piccoli, "comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona", riconoscendola, inoltre, quale una vera e propria "espressione di un diritto". È stato infatti riconosciuto quanto sia importante valorizzare lo sport e l'attività fisica per potenziare la salute psicofisica, la socialità e il diritto alla motricità dei più giovani. Tale disciplina è in grado di formare gli alunni, rendendoli capaci di conoscere se stessi e l'ambiente che li circonda, favorendo le relazioni con i compagni. L’educazione motoria, pertanto, assume un valore fondamentale per quanto riguarda tutti gli aspetti legati al potenziale educativo e inclusivo del gioco spontaneo nelle scuole e i lineamenti teorici e funzionali legati alla materia. In merito alla sua effettiva applicazione negli istituti italiani, la normativa aveva disposto che l’orario d’insegnamento dei docenti sarebbe dovuto corrispondere a due ore settimanali aggiuntive rispetto all’orario previsto per le classi che non adottano il modello del tempo pieno. Quest'ultime, al contrario, avrebbero potuto mantenere l’orario in essere a patto, però, che le ore di educazione motoria potessero essere assicurate in compresenza.