Tumore al seno, il ‘mese rosa’ della prevenzione: 5 consigli per rimanere in salute

Ottobre è per antonomasia il ‘Mese Rosa della prevenzione per il tumore al seno’. Numerose associazioni che si battono per sostenere la ricerca e la prevenzione contro i tumori, quelli specificatamente femminili, ma non solo, promuovono dunque campagne di sensibilizzazione.

In particolare Lilt, Lega Italiana Lotta Tumori, ha stilato 5 consigli utili per prevenire il tumore al seno.

Cinque consigli per la prevenzione

Effettuare regolarmente l’autopalpazione: l’autopalpazione è lo strumento letteralmente a portata di mano per conoscere meglio il proprio seno. La sola autopalpazione non basta, ma se eseguita regolarmente, permette di notare qualsiasi cambiamento rispetto alla fisionomia di base del seno e a ridurre quindi il rischio di ricevere una diagnosi di tumore in fase avanzata.

Giocare d’anticipo programmando visite di controllo regolari: prevenzione e diagnosi precoce hanno un ruolo fondamentale per rendere il tumore al seno sempre più curabile e guaribile. Programmare visite di controllo regolari è il primo passo per mettere a fuoco i fattori di rischio, correggerli, quando è possibile, e impostare una routine di controlli su misura.

Prevenire le patologie femminili con l’alimentazione: un’alimentazione bilanciata e salutare gioca un ruolo importante nella prevenzione del tumore al seno. Seguire una dieta ricca di cereali integrali, vegetali e legumi, che preveda un limitato consumo settimanale di carne rossa e bianca, e possibilmente priva di carni conservate e in scatola e di insaccati può fare una grande differenza nel prevenire la malattia e le recidive.

Evitare di fumare: anche il fumo può aumentare il rischio di sviluppare un tumore al seno. Come evidenziato da uno studio presentato nel 2018 al XIV Congresso Nazionale della Società italiana di tabaccologia (Sitab), il 4.3% delle morti per tumore al seno e il 4.7% degli anni persi o vissuti con disabilità in seguito alla malattia è da imputare al fumo, sia attivo sia passivo.

Fare attività fisica: il movimento regolare, anche a bassa intensità, aiuta a prevenire numerose patologie, compreso il tumore al seno, perché incoraggia a modificare in meglio la propria dieta giornaliera, a non fumare e, in generale, a migliorare il proprio stile di vita.

La campagna della Lilt

La campagna di Lilt for women – Campagna Nastro Rosa 2024 quest’anno è improntata a unire prevenzione e solidarietà femminile. Con il claim Join the Fight (Unisciti alla lotta), si invitano le donne a unirsi nella battaglia contro il cancro alla mammella, sottolineando l'importanza della cura del proprio seno in ogni fase della vita, con un messaggio di solidarietà e positività, da trasmettere da madre a figlia, tra amiche e colleghe. Nel mese di ottobre le diverse sedi di Lilt in Italia promuovo, tra le altre cose, la possibilità di effettuare visite senologiche presso gli ambulatori aderenti, prenotabili al numero verde 800-998877 (lun-ven 10- 15), e la distribuzione di materiale informativo per diffondere conoscenza su questa crescente patologia e promuovere la prevenzione, unica arma attualmente vincente, come stile di vita.

Tumore al seno: 55.900 casi nel 2023

L’ultimo report ‘I numeri del cancro in Italia’ stimava che nel 2023 sarebbero stati diagnosticati 55.900 nuovi carcinomi mammari, essendo questo tipo di tumore il più comune tra le donne (30%).

Tra le tante iniziative sul territorio nazionale alcune sedi locali della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e Bwh Hotels Italia & Malta, promuovono il progetto “Armonia in rosa” dedicato alla prevenzione del tumore al seno volto Con il supporto di esperti e ricercatori vengono promossi degli incontri durante i quali si tratta dell’importanza della prevenzione, mentre la style coach Chiara Sicignano tiene dei workshop di stile e armocromia per portare alla luce l’unicità di ogni donna. L’idea nasce da un esperimento realizzato a Pordenone lo scorso anno che poi Bwh Hotels Italia & Malta ha voluto estendere su scala nazionale coinvolgendo perlopiù alberghi gestiti da donne. Dopo gli appuntamenti di Bologna (2 Ottobre), Pordenone (7 ottobre) e Roma (14 ottobre), in programma due tappe milanesi, rispettivamente il 21 ottobre al BW Hotel Madison e il 28 ottobre al Worldhotel Cristoforo Colombo.