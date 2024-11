Oltre 320 visite gratis. Accordo rinnovato: "La prevenzione alla portata di tutte"

Anche nel 2024 il Banco Fiorentino - Credito Cooperativo non ha fatto mancare il proprio supporto ad Ant Toscana nel costante lavoro di prevenzione oncologica gratuita, aperta a tutte e tutti, sul territorio toscano. Una sinergia che ha permesso di raggiunte traguardi importanti. E sono i numeri a rendere la portata del fenomeno. Quest’anno sono state realizzate quattro sessioni del progetto Mammella, nella sede di Villa Donatello a Sesto con un totale di 48 pazienti controllate; 32 visite del progetto Ginecologia e 24 visite del progetto Tiroide oltre a sei sessioni di visite per il progetto Melanoma, che hanno coinvolto 166 pazienti, tra i quali sono stati individuati 19 casi in cui è stata consigliata l’asportazione. Inoltre, 104 pazienti sono stati accolti a bordo dell’ambulatorio mobile Ant per visite dermatologiche e ginecologiche. "I progetti di prevenzione oncologica gratuita sono attivi ormai dal 2007 – sottolinea Simone Martini, delegato Ant Firenze – La collaborazione con Banco Fiorentino è per noi di cruciale importanza perché va avanti ormai dal 2018 e ci ha consentito di offrire migliaia di visite di prevenzione oncologica gratuita ai cittadini e alle cittadine di tutta la regione. L’obiettivo è sempre quello di rendere alla portata di tutti la cultura della prevenzione oncologica".

Complessivamente, nel corso del 2024, Banco Fiorentino ha reso possibile l’offerta di 320 controlli gratuiti ai cittadini e alle cittadine della Toscana e, orgoglioso di sostenere ormai da anni le iniziative di Ant dedicate alla salute e alla prevenzione oncologica, ha deciso di rinnovare il proprio sostegno anche nel 2025.

"Mettere a disposizione ogni anno visite gratuite è una sfida anche per Ant, in un momento in cui le condizioni economiche di molti sono diventate più difficili. Ricordiamo per esempio che secondo l’Istat nel 2023 più del 4 per cento della popolazione ha rinunciato a curarsi per il costo eccessivo di esami e trattamenti. Tutto quello che Fondazione Ant fa non sarebbe possibile senza il contributo di partners come il Banco Fiorentino, ma anche dei tanti cittadini che ogni giorno sostengono la nostra associazione con le loro donazioni e dei volontari". Proprio i volontari raccolgono fondi per sostenere anche i progetti di prevenzione oncologica che la Fondazione porta in tutt’Italia offrendo ogni anno oltre 20mila visite e controlli gratuiti. "Ma anche - conclude Martini - per sostenere la nostra storica attività di assistenza domiciliare gratuita per i malati oncologici della Toscana".