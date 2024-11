Il sostegno della Cna: "Le imprese femminili vero motore economico"

In occasione della ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’, Cna Emilia-Romagna rinnova il suo impegno a sostegno di tutte le persone vittime di violenza, dando voce a una battaglia che non si limita al 25 novembre, ma si combatte ogni giorno. La campagna di quest’anno, caratterizzata dallo slogan ‘Rompi il silenzio’, è il simbolo di un’azione concreta e costante che parte dal territorio per arrivare al cuore della società. Un impegno quotidiano e radicato. Cna, con la sensibilità e determinazione, lotta contro ogni forma di oppressione e di violenza. Attraverso le sue 234 sedi territoriali e i numerosi progetti attivi, la Confederazione offre supporto, sensibilizzazione e strumenti di empowerment per le donne. Il presidente di Cna Emilia-Romagna, Paolo Cavini, sottolinea l’importanza di mantenere alta l’attenzione su un tema che riguarda tutti: "La violenza contro le donne è una ferita profonda per la nostra società – spiega –. Non possiamo permetterci di restare indifferenti. Cna Emilia-Romagna si impegna affinché il 25 novembre diventi un monito quotidiano, un richiamo a rompere quel silenzio che spesso alimenta il dolore. Il nostro obiettivo è costruire una cultura del rispetto, coinvolgendo imprese, lavoratori e cittadini in un percorso di consapevolezza e cambiamento".

Un ruolo centrale è svolto da Cna Impresa Donna che si pone come punto di riferimento per le donne imprenditrici e professioniste, offrendo supporto e risorse per superare le barriere culturali e sociali. La presidente regionale, Paola Ligabue, evidenzia il valore dell’autonomia economica come leva per l’emancipazione: "L’imprenditoria femminile non è solo un motore economico, ma anche uno strumento di libertà – sottolinea –. Attraverso iniziative come il progetto ‘Alta Quota’, vogliamo dimostrare che il lavoro può trasformarsi in una forma di riscatto offrendo alle donne non solo una via d’uscita dalla violenza ma anche la possibilità di costruire il proprio futuro con dignità e forza".

Cna Impresa Donna Emilia-Romagna, sostenendo e promuovendo il progetto ‘Alta Quota - la trasformazione del pensiero che ci migliora’ sostiene l’empowerment e l’imprenditoria femminile intesi anche come strumenti di autodeterminazione, autonomia economica e dialogo trasversale per favorire il contrasto alla violenza maschile sulle donne. Una campagna che lascia il segno. La scelta di un’immagine d’impatto e del linguaggio incisivo dello slogan ‘Rompi il silenzio’ riflette la volontà di scuotere le coscienze. Cna Emilia-Romagna invita tutti i cittadini e cittadine, le imprese e le istituzioni a partecipare attivamente alla campagna attraverso i social, utilizzando gli hashtag #CNAcontroLAviolenza e #Rispetto. Per Cna, la lotta contro la violenza sulle donne non si limita a una giornata ma è un impegno quotidiano. Un messaggio chiaro e potente che invita tutti a diventare parte del cambiamento.

Mattia Grandi