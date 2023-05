Leader della carta igienico-sanitaria

Il distretto cartario di Lucca, secondo i dati aggiornati allo scorso mese di aprile, vede tra le produzioni principali la carta tissue, utilizzata per uso igienico, sanitario, casa, catering. Si tratta di carta igienica, rotoli da cucina, fazzoletti, tovaglioli, lenzuolini medici, rotoli industriali, e tovaglie. All’interno della produzione, anche la carta per cartone ondulato in fogli e scatole, così come settore strategico si distingue quello delle macchine per l’industria della carta e del cartone.