Viaggio sulla Route 40. Creatività senza limiti tra ricerca e design

di Gianpaolo Annese

Sfilate di abiti di piastrelle, stabilimenti balneari, treni visionari: esperienza che hanno caratterizzato il salone negli anni e che rivivono in Route 40, l’allestimento per celebrare i 40 anni della kermsse. Il grande successo di Cersaie è dovuto al suo essere il luogo dove la creatività prende forma, dove la capacità di innovare e di anticipare i tempi diventano eventi e prodotti. Un luogo multidisciplinare e multiculturale dove si immagina, si progetta e si presentano le superfici e i prodotti per l’habitat ideale di domani.

"Negli stand – spiegano da Confindustria ceramica – le aziende espongono prodotti che realizzano una visione di architettura integrata, in una nuova progettualità sinergica tra spazi esterni e interni per creare un ambiente che rispetti le esigenze dell’uomo e della natura, e dove gli specialisti illustrano le caratteristiche stilistiche delle diverse collezioni e condividono il loro know-how sui nuovi materiali". In questo contesto, studi di architettura interagiscono con il pubblico esponendo la propria visione e spiegando l’origine dei loro progetti, mentre nello spazio dedicato ai convegni si analizza come l’architettura possa migliorare il contesto sociale.

Ma Cersaie è anche il luogo dove in questi quarant’anni hanno trovato rappresentazione i mille volti del design in modo inusuale e divertente: basti pensare alla sfilata di abiti fatti di piastrelle nei primi anni ’80, alle sedute giocose di ’Sit down, please’, all’uso della ceramica nell’idea stabilimento balneare ‘Cer Sea’ o al visionario treno di ’Cer-Stile’, solo per citare alcuni esempi. E ancora scene di film con gli arredi protagonisti, archistar di fama mondiale, brand internazionali che hanno scelto il Salone come vetrina.

E proprio per celebrare questa fase creativa, che in occasione della 40ª edizione lo spazio di Cersaie viene attraversato da un affascinante percorso espositivo che fa rivivere i 40 anni della propria evoluzione, focalizzandosi su design, tecnologia, prodotti e aziende che hanno fatto la storia. Route 40 permette al visitatore di percorrere i momenti caratterizzanti di questi quattro decenni sottolineando i grandi cambiamenti avvenuti in ambito culturale, sociale, progettuale e produttivo.

Curato da Davide Vercelli e progettato da Dario Curatolo, Route 40 si snoderà nei percorsi di Cersaie a partire dal Quadriportico – punto di presentazione e di raccordo concettuale del racconto – per proseguire in Galleria 21-22, 25-26 e nel Mall del Padiglione 37 con allestimenti che raccontano ciascun decennio. "Un percorso che non è esercizio nostalgico ma dimostrazione del ruolo chiave di Cersaie nel proporre prodotti d’avanguardia e indirizzare il mercato e la progettazione, diventando nei decenni piattaforma culturale in grado di informare e influenzare tutti gli operatori professionali".