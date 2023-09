Idee nuove e creative per gli ambienti con i migliori designer

di Mariateresa Mastromarino

C’è chi ristruttura la propria casa progettando e creando ogni dettaglio e lavorando attentamente con la fantasia, e c’è chi, invece, scrolla le riviste di design o le bacheche dei social in cerca di ispirazione. E così, senza inventiva, capita che spesso si abbandoni l’idea di cercare e donare un nuovo look al proprio focolare. Ma è in casi come questi che entra in gioco il Quotidiano Nazionale (QN Resto del Carlino), che rinnova il suo appuntamento al Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l’architettura e dell’Arredobagno, che sarà a Bologna da lunedì fino a venerdì.

Nel grande plesso di BolognaFiere, infatti, il quotidiano sarà presente con un proprio stand, regalando un’opportunità imperdibile a lettori e cittadini. Il QN offre una consulenza personalizzata gratuita per la progettazione architettonica e per gli arredi. Per tutti i cinque giorni, gli architetti professionisti saranno disponibili per prestare il loro aiuto nel comparto di competenza, dalla ristrutturazione all’arredamento. Non importa se si tratta di redifinire gli spazi o di voler intervenire con un semplice relooking, perché gli architetti troveranno la soluzione migliore per ogni ambiente e contesto. E in men che non si dica, sul tavolo ci sarà un’idea o un progetto per un appartamento, una villetta a schiera o una casa indipendente.

I colloqui che sono totalmente gratuiti, nello stand di QN Il resto del Carlino, dureranno cinquanta minuti. È consigliabile, per rendere l’incontro più proficuo e maggiormente preciso, portare con sé delle immagini o una piantina dei locali che si intende ristrutturare o arredare, così da assicurare la perfetta riuscita del lavoro. Come partecipare? Semplice, basta effettuare la prenotazione sul sito web ilrestodelcarlino.itcersaie-disegna-la-tua-casa

I posti disponibili sono quasi esauriti e dunque bisogna affrettarsi. Collegandosi alla pagina online, servirà scegliere un giorno e un orario, soprattutto, controllando la disponilità sulla tabella oraria del calendario che comunque è in continua evoluzione e tiene conto di eventuali disdette. A quel punto sarà necessario solamente lasciare i dati personali – nome, cognome, indirizzo mail e numero di telefono –, in modo tale da poter essere contattati il prima possibile, ricevendo anche la conferma dell’appuntamento prenotato.

A rendere possibile tutto ciò, oltre alla fondamentale collaborazione con la concessionaria pubblicitaria SpeeD, è la partecipazione e la disponibilità, tra gli altri, di Apiustudio, studio di Architettura e di Interior Design di Rimini, che per il terzo anno consecutivo mette a disposizione gli architetti, nonché fondatori dell’azienda, Daniele Bianchi e Roberta Franchini, anche progettisti e coautori del libro The Dream Book.