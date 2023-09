Da mezzo secolo al fianco dei maestri della piastrellatura

Tra le tante novità che Raimondi presenta a Cersaie che l’innovazione assoluta dell’Rls Sos (patent pending), un sistema livellante ’di emergenza’ che consente di portare a termine il livellamento di piastrelle in caso di rottura di una base del sistema livellante ’principale’.

Semplice da installare e rimuovere, non sbecca e non graffia le piastrelle. Altra novità Up! (The Tiler Pad), un supporto multifunzionale in gomma naturale sul quale appoggiare una o più piastrelle per eseguire con semplicità tagli, fori, incisioni, spalmare collante e tanto altro.

Tsx e Tss sono invece due dispositivi per la movimentazione in sicurezza (sia in interni che in esterni) di piastrelle fino a 120x120 cm e spessore fino a 3 cm. Entrambi migliorano ergonomia e comfort posturale del piastrellista. Protector è invece la nuova pedana che evita rotturesbeccaturegraffi quando si livellano piastrelle rettificate eo lucide.