Innovazione digitale per il monitoraggio delle terapie: Engineering e TechSoup Italia collaborano per sostenere le persone con Disturbo dello Spettro Autistico

Il 19 dicembre 2024, Engineering ha rinnovato il suo impegno a favore di TechSoup Italia, un'organizzazione sociale che promuove la digitalizzazione nel Terzo Settore. Questa collaborazione si propone di estendere l'uso dell'applicazione ABA.CO, uno strumento innovativo per il monitoraggio delle terapie rivolte a persone con diagnosi di disturbo dello spettro autistico.

L'applicazione ABA.CO, sviluppata in partnership con la Cooperativa IL FARO, è progettata per essere utilizzata su smartwatch e smartphone. Essa consente ai terapisti di registrare in tempo reale i dati relativi alle sessioni di intervento basate sui principi dell'analisi del comportamento. Maximo Ibarra, CEO di Engineering, ha sottolineato come la tecnologia possa migliorare concretamente la vita delle persone, rendendo i servizi più accessibili e inclusivi.

Questa iniziativa non solo mira a migliorare l'affidabilità e l'efficienza nella raccolta dei dati terapeutici, ma offre anche un approccio data-driven che consente una personalizzazione dei curricula terapeutici per ciascun paziente. Grazie al progetto STARGATE, finanziato dal Fondo Complementare al PNRR, ABA.CO sta già mostrando risultati positivi presso il Centro Orizzonte, specializzato in disturbi del neurosviluppo.

Fabio Fraticelli, CEO di TechSoup Italia, ha evidenziato come questa collaborazione rappresenti un nuovo paradigma tra profit e non profit. Le aziende non sono più solo erogatrici di risorse, ma diventano abilitatori di impatto sociale. Con il sostegno di Engineering, la Cooperativa IL FARO potrà migliorare ulteriormente le sue capacità d'intervento a favore dei beneficiari.

In conclusione, questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di innovazione sociale che genera valore condiviso. La sinergia tra tecnologia e assistenza sociale potrebbe segnare un passo significativo verso un futuro in cui le terapie per i disturbi dello spettro autistico siano più efficaci e accessibili.