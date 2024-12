Inchiostro liquido innovativo per misurare l'attività cerebrale: la svolta dell'Università di Austin

È stato sviluppato un inchiostro liquido che si applica sul cuoio capelluto di un paziente per misurare l’attività cerebrale. Durante un test EEG tradizionale, i tecnici misurano il cuoio capelluto del paziente con righelli e matite, segnando più di una dozzina di punti in cui incolleranno gli elettrodi, procedura che richiede molto tempo ed è macchinosa e scomoda.

La squadra di ricerca dell’Università di Austin, in Texas, ha progettato un tipo di inchiostro liquido fatto di polimeri conduttivi. L’inchiostro può scorrere attraverso i capelli per raggiungere il cuoio capelluto e, una volta asciutto, funziona come un sensore a pellicola sottile, rilevando l’attività cerebrale attraverso il cuoio capelluto. Utilizzando un algoritmo informatico, i ricercatori possono rilevare i punti più adatti per posizionare gli elettrodi EEG sul cuoio capelluto. Quindi, attraverso una stampante a getto d’inchiostro a controllo digitale viene applicato un sottile strato di inchiostro per tatuaggi elettronici sui punti individuati.