“Ha violentato la figlia per tre anni”. Roma, 46enne finisce in carcere

Roma, 12 gennaio 2024 – Secondo gli inquirenti gli abusi andavano avanti da tre anni. Un uomo di 46 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ripetutamente violentato la figlia che ora ha 10 anni. Accadeva durante gli incontri che il padre – separato dalla madre – aveva regolarmente con la bambina. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Tivoli, fa riferimento a tre anni di violenze. A far scattare le indagini che hanno evidentemente raccolto elementi tali da far scattare il carcere, è stata la denuncia della madre.

L’indagato, di nazionalità rumena, è stato arrestato a San Cesareo, in provincia di Roma, dagli agenti della Polizia di Stato del pool specializzato nella violenza di genere e minori del commissariato Tivoli - Guidonia.

Secondo la ricostruzione della procura di Tivoli, l'uomo, separato da alcuni anni dalla moglie, frequentava regolarmente i suoi due figli secondo quanto deciso dal provvedimento disposto dal giudice in sede di separazione. I due fratelli andavano nella casa del papà a San Cesareo, ed èè qui che l’uomo trovava pretesti per distrarre il figlio maggiore e abusare della bambina. Che alla fine ha raccontato tutto alla mamma.