Ultima Generazione, blitz al Pantheon durante la messa dell’Immacolata. Il sacerdote li fa parlare: “Siamo dalla stessa parte”

Roma, 8 dicembre 2023 – Un altro blitz di Ultima Generazione e oggi l’azione degli ambientalisti si è svolta all'interno del Pantheon, nel corso della messa dell'Immacolata Concezione con i vigili del fuoco di Roma. Dopo il segno della pace tre attivisti si sono messi davanti all'altare con manifesti con scritto “soldi per la vita, non alla guerra”. E poi le rivendicazioni per il clima: “Alluvioni incendi siccità uccidono”.

Blitz Ultima Generazione durante messa al Pantheon

Il sacerdote: “Siamo dalla stessa parte”

Il sacerdote ha fatto parlare gli attivisti, che sono poi rimasti accanto all'altare durante la comunione e per il resto della messa. "Ringrazio anche i nostri amici con i cartelli. Siamo dalla stessa parte. Forse siamo meno irrequieti, ma anche noi preghiamo per la pace”, ha detto monsignor Angelo Frigerio dopo la benedizione e la premiazione dei vigili del fuoco, invitando poi gli attivisti a farsi una foto assieme ai parroci e ai vigili presenti.

