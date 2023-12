Le ambientaliste fermano la messa: "Il Papa vuole tutelare l’ambiente". E l’arcivescovo le bacchetta

Si sono confuse tra i fedeli, sedute ai banchi del Duomo di Torino, e subito prima dell’omelia si sono alzate in piedi e, una a una, hanno letto alcuni passi dell’enciclica Laudato sì e dell’esortazione apostolica Laudate Deum. È l’azione di un gruppetto di attiviste di Extinction Rebellion che ha interrotto per alcuni la messa di metà mattina. "Abbiamo voluto portare l’attenzione dei fedeli sulle parole del pontefice sulla crisi climatica – spiegano le ambientaliste – leggendo ad alta voce alcuni passi tratti da due scritti di Papa Francesco e della lettera che ha inviato alla Cop28 di Dubai, in cui invita i governi smettere di finanziare guerre e devastazioni ambientali e prendere accordi ‘efficienti, vincolanti e facilmente monitorabilì". L’iniziativa delle attiviste è stigmatizzata dall’arcivescovo di Torino: "Luogo sbagliato".