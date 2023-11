Frecciarossa in ritardo, "Lollobrigida fa fermare il treno a Ciampino e prende l'auto blu"

Roma, 22 novembre 2023 – Frecciarossa in ritardo, il ministro Lollobrigida scende dal treno con una ‘fermata straordinaria’ decisa apposta per lui. È quello che è successo ieri sulla linea dell’alta velocità Torino-Salerno, così come raccontata dal Fatto Quotidiano.

Il treno Frecciarossa 9519 era partito da Torino alle 7 del mattino diretto al Sud. Intorno a mezzogiorno, viaggiava con con quasi due ore ritardo: 111 minuti per l’esattezza. Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida è salito col suo staff a Roma Termini, diretto alla stazione di Napoli Afragola. Lollobrigida era atteso a Caivano, vicino a Napoli, per l’inaugurazione di un nuovo parco urbano.

Renzi: "Se è vero, chiederemo le dimissioni”

Le opposizioni in insorgono, dal Pd a Italia Viva. Renzi: “Se il ministro Lollobrigida ha davvero fermato un treno Alta Velocità ed è sceso proseguendo poi in macchina, siamo in presenza di un abuso di potere senza precedenti. I ministri possono usare i mezzi dello Stato, ma non possono fermare i treni di tutti i cittadini. Se la notizia sarà confermata, chiederemo in Aula le dimissioni di Lollobrigida”. Fratelli d’Italia famuro e risponde: “Sciacallaggio mediatico”.

Cosa è successo: il guasto

Ma un guasto sulla linea dell’alta velocità, a sud est di Roma Termini, ha costretto Trenitalia a dirottare tutte le Frecce e gli Intercity sulla vecchia linea Roma-Napoli. Il sistema è andato in tilt e il ritardo si è accumulato, crescendo di minuto in minuto.

“Ci abbiamo messo più di un’ora a percorrere il tragitto tra Termini e Ciampino”, ha detto un passeggero del Frecciarossa in ritardo ai giornalisti del Fatto. È stato a quel punto che lo staff del ministro ha fatto una scelta.

La richiesta di Lollobrigida: ecco perché

Come sempre accade alle alte cariche istituzionali, ieri l’agenda di Lollobrigida era serratissima: il ritardo avrebbe fatto saltare una serie di impegni. Non solo il taglio del nastro a Caivano – dove il Governo si è speso moltissimo dopo la scoperta degli stupri delle due cuginette bambine – ma anche un’intervista tv. Dopo Caivano, Lollobrigida sarebbe infatti dovuto tornare di corsa a Roma per registrare il suo intervento alla trasmissione di Rai3 ‘Avanti Popolo’ di Nunzia De Girolamo (anche lei ex ministra per le Politiche Agricole, stessa carica di Lollobrigida).

Fermata straordinaria a Ciampino

Visto gli incastri della complicatissima giornata, lo staff del ministro avrebbe chiesto al capotreno di poter fare scendere Lollobrigida alla stazione di Ciampino, dove l’aspettava un’auto blu diretta all’aeroporto. Poco dopo, Rfi avrebbe autorizzato – secondo quanto riporta il Fatto – la ‘fermata straordinaria’.

L'evento di Caivano "non era rinviabile", dicono fonti vicine al ministro riportate dal Fatto, "per non deludere i cittadini e rispettare l'impegno preso con la comunità di Caivano, il ministro sarebbe andato perfino a piedi".