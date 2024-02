Trattori a Roma, due manifestazioni separate: in Campidoglio Altragricoltura e Popolo Produttivo, al Circo Massimo gli “Agricoltori Traditi”

Roma, 15 febbraio 2024 – Due manifestazioni oggi nel centro di Roma dei trattori, due iniziative separate delle sigle che guidano le proteste delle ultime settimane degli agricoltori italiani. Dalle prime ore della mattina ci sono controlli ai caselli autostradali e nelle stazioni ferroviarie della Capitale dove è previsto l’arrivo di migliaia di agricoltori da tutta Italia per partecipare ai due raduni. Il primo organizzato da Altragricoltura e Popolo Produttivo nella tarda mattina in piazza del Campidoglio, il secondo dei “Cra Agricoltori Traditi”, Comitati riuniti di agricoltori guidati tra gli altri da Danilo Calvani, nel pomeriggio al Circo Massimo.

Da parte del governo, rispetto ai temi sollevati dagli agricoltori italiani, stamattina il ministro ai Rapporti col Parlamento Luca Ciriani ha detto in un’intervista tv: "Tutto quello che si poteva fare è stato fatto e continueremo a farlo”, ora “la battaglia va spostata in sede europea”.

Manifestazione dei trattori a Roma

Intanto in tarda mattinata dieci trattori del Cra sono partiti dal presidio di Cecchina, scortati dalle forze dell'ordine, per attraversare la città, lungo la via Appia e San Giovanni, fino a raggiungere il centro della città per l'inizio del sit-in organizzato al Circo Massimo.

Da parte di Altragricoltura e Popolo produttivo, verso le 9 di stamattina, due trattori sono partirti dal presidio di Catel di Leva e sono arrivati davanti al Colosseo per la manifestazione dal titolo “Te lo do io il made in Italy” che si unisce al raduno al Campidoglio: “Per la dignità dei cittadini, del lavoro e dei produttori” si legge su uno striscione che riporta anche l'hashtag #telodoioilmadeinitaly. “L'agricoltura la miglior cultura che nasce dalla natura” è scritto su un cartellone appoggiato su un trattore. Su un altro “Salviamo le bufale”.

Agricoltori al Colosseo, 'Non chiediamo dimissioni governo'

Rispetto alle due manifestazioni degli agricoltori organizzate oggi in contemporanea a Roma vengono ribadite le differenze e i fronti distinti con cui vengono avanzate le richieste al governo. Ed è stato confermato che i due raduni resteranno separati. “Le piazze non si uniranno, noi non vogliamo le dimissioni del governo”, spiega Adriano Novello del direttivo Altragricoltura che organizza il raduno in Campidoglio, parlando della manifestazione del “Cra agricoltori traditi” che si terrà invece al Circo Massimo. Il presidente di Altragricoltura, Gianni Fabbris, stamattina davanti al Colosseo all’arrivo dei due trattori, insieme a Popolo produttivo, ha ribadito che “noi oggi diciamo al governo che non chiediamo le sue dimissioni, chiediamo che governo e parlamento si assumano la responsabilità. Ieri c'è stato un incontro con il governo, stiamo valutando le risposte date e nel pomeriggio diremo cosa ne pensiamo. La cosa chiara e certa è che si apre un confronto su misure urgenti ma non ci servono contentini, ci servono riforme, ridare dignità agli agricoltori, agli artigiani, ai pescatori, alle città e alle comunità”.

Calvani, giovedì 20mila agricoltori al Circo Massimo

Una delegazione di agricoltori del Cra stamattina ha consegnato una lettera aperta alla rappresentanza della Commissione europea a Roma. Lo rende noto il movimento. Gli agricoltori, si legge in un passaggio della lettera, “diffidano la Commissione europea dall'imporre direttive e/o normative allo Stato italiano e quindi per ricaduta ai cittadini della Repubblica italiana che hanno come principale finalità la perdita della sovranità nazionale e specificatamente la sovranità del comparto agricolo” e “dall'imporre, calando dall'alto e non coinvolgendo i cittadini, direttive o normative che non siano state concordate con le parti interessate, e di non usare veri sistemi democratici di partecipazione popolare alle scelte politiche ed economiche”. E chiedono alle istituzioni comunitarie “di rispettare ogni singolo cittadino europeo e di tutelare la libertà di lavorare e produrre, nel rispetto delle leggi, di ogni cittadino o categoria”.

