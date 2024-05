Stazione Termini, chiede un’informazione e riceve un pugno in faccia: gravissimo un 41enne. Caccia all’aggressore

Roma, 11 maggio 2024 – Un episodio di violenza, al momento senza spiegazioni, è avvenuto ieri sera nei pressi della stazione Termini dove un uomo di 41 anni è stato aggredito e colpito con un pugno in faccia. È stato ferito gravemente ed è portato in codice rosso in ospedale. La polizia ha ricostruito la scena dell’aggressione visionando i filmati delle telecamere ma non è chiaro cosa abbia indotto l’aggressore a reagire con tanta violenza. L’uomo che ha sferrato il pugno ha poi fatto perdere le sue tracce ed è ricercato.

Cosa è accaduto

Il 41enne, forse un turista, si è avvicinato a un uomo in via Gioberti, una traversa rispetto alla stazione Termini e Santa Maria Maggiore, probabilmente per chiedere un'informazione ma, per tutta risposta, gli è stato sferrato un forte pugno in faccia. La vittima, ferita gravemente, è stata soccorsa e portata in ospedale in codice rosso con un trauma facciale e cranico. La polizia è intervenuta sul posto e ha esaminato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Sono in corso le indagini per risalire all'aggressore.

