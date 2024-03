Sparatoria alla Magliana, un uomo gambizzato a colpi di pistola: aggressori in fuga

Roma, 25 marzo 2024 – Sparatoria in pieno giorno a Roma: gambizzato un uomo di 55 anni, aggressori in fuga su una Panda. È accaduto intorno alle 9.30 di questa mattina in via di Pian Due Torri, zona Magliana. Tre colpi di pistola hanno ferito l’uomo alle gambe, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo. È grave, ma cosciente: non sarebbe in pericolo di vita.

Si indaga per tentato omicidio

Sull’agguato indagano i pm dell'antimafia, aperto un fascicolo per tentato omicidio. A dare l’allarme è stata una donna che dal suo appartamento ha udito degli spari in strada. Si è affacciata dal balcone e, vedendo una persona a terra, ha telefonato al 112. Sul posto la polizia. Dopo avere sparato, gli aggressori sarebbero fuggiti a bordo di una Fiat Panda. Sono in corso le ricerche , al vaglio le registrazioni delle telecamere per capire la dinamica.

Dove è successo

L’agguato è avvenuto nella zona sud della Capitale: in via Pian Due Torri.

Notizia in aggiornamento

