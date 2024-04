Scontri alla Sapienza, sit in davanti al tribunale di Roma per i due studenti arrestati: “Clima di repressione”

Roma, 17 aprile 2024 – Dopo gli scontri alla Sapienza, oggi è stato organizzato un sit in con alcune decine di studenti davanti al tribunale di Roma, in piazzale Clodio, per manifestare solidarietà ai due ragazzi arrestati ieri nel corso delle proteste nell’università e nel quartiere di San Lorenzo. Per i fermati, un 29enne e una ragazza di 27 anni, è in programma l'udienza per direttissima. Nei loro confronti la Procura contesta i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

"Solidarietà ai nostri amici”

"Riteniamo questi arresti una iniziativa gravissima e siamo qui per ribadire solidarietà ai nostri amici - afferma un portavoce di Potere al Popolo - perché quanto avvenuto ieri è inaccettabile. Ieri chiedevamo lo stop immediato degli accordi Italia-Israele ma nessuna risposta è arrivata dall'università. Gli scontri sono stati violenti ed immotivati, noi ci stavamo muovendo in maniera pacifica ma oramai in questo paese c'è un clima di repressione”.

Gli scontri

Ieri pomeriggio un gruppo di circa 300 manifestanti ha tentato di fare irruzione nel Rettorato dell'Università La Sapienza dove era in corso il Senato accademico e sono stati respinti dagli agenti impegnati in servizio di ordine pubblico. I manifestanti si sono quindi mossi in corteo all'interno dell'università e successivamente hanno tentato anche di fare irruzione nel commissariato. In quel frangente è stato ferito il dirigente del commissariato San Lorenzo, lesioni per cui è stata accusata la 27enne che è stata poi fermata.

