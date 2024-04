Roma, maxi furto da 200mila euro in un appartamento a Prati

Roma, 28 aprile 2024 - Un maxi furto è stato messo a segno a Roma, in un appartamento nel quartiere Prati. Il bottino è di 200mila euro. I malviventi sono entrati da una finestra del terrazzo e hanno smurato la cassaforte con all'interno 50 mila euro in contanti e gioielli del valore di 150 mila euro. E’ accaduto intorno alle 14, quando in casa non c'era nessuno. I ladri sono poi fuggiti. Sul posto sono intervenuti i poliziotti dei commissariati Borgo e Prati e i colleghi della Squadra Mobile. Intervenuta anche la Polizia Scientifica.

Le indagini sono in corso.