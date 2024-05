Roma-Bayer Leverkusen, città blindata per l’arrivo dei tifosi tedeschi: monumenti e fontane transennati, chiusure attorno all’Olimpico

Roma, 2 maggio 2024 – Città blindata per la partita di stasera allo stadio Olimpico tra Roma e Bayer Leverkusen, semifinale di andata di Europa League prevista per le 21. Il piano sicurezza messo a punto dalla questura di Roma è già scattato ieri e punta a contenere i tifosi tedeschi del Bayer Leverkusen dopo che alcuni di loro, lo scorso anno, hanno danneggiato una delle vetture Atac che li stava portando allo stadio.

Controlli e monumenti transennati

I controlli preventivi sono scattati già da ieri sera sia nella zona dell'Olimpico che al centro, in particolare nei luoghi frequentati dai tifosi stranieri. Attenzione inoltre a monumenti e fontane che sono stati transennamenti per motivi di tutela del patrimonio cittadino. Nella Capitale saranno circa 2.500 i tifosi tedeschi che andranno allo stadio. Oggi alle 15 da piazzale delle Canestre saranno accompagnati allo stadio. Nella zona intorno all'Olimpico saranno inoltre possibili chiusure stradali nelle fasi di afflusso e deflusso delle due tifoserie. Consueto piano sosta, con divieti di fermata sulle strade a ridosso dell'Olimpico e aree di parcheggio dedicate come quelle di piazzale Clodio e di viale della XVII Olimpiade. Per questa partita divieti di sosta, e possibili chiusure, anche nell'area di Villa Borghese.

