Ritardi treni sul nodo di Roma: rischio cancellazioni e variazioni di percorso. Cosa sta succedendo

Roma, 11 settembre 2024 – La circolazione ferroviaria risulta rallentata nei pressi di Roma per via di un inconveniente tecnico alla linea verificatosi questa mattina intorno alle 6.20 tra le stazioni Termini e Prenestina. I tecnici della Rete ferroviaria italiana stanno già intervenendo.

Si registrano ritardi fino a 60 minuti anche per i treni dell’Alta Velocità provenienti dal Sud, per gli Intercity e per i Regionali. Alta Velocità e Regionali potrebbero subire variazioni e limitazioni di percorso, con questi ultimi che rischiano anche la cancellazione.

I treni Alta Velocità che attraversano la tratta tra Napoli e Roma potrebbero essere instradati sulla linea convenzionale via Cassino, con ritardi superiori ai 60 minuti.

I treni interessati

I treni FR 9607 da Torino Porta Nuova a Napoli Centrale, FR 9605 da Milano Centrale a Napoli Centrale, FR 9622 da Napoli Centrale a Milano Centrale, FR 9611 da Torino Porta Nuova a Napoli Centrale e FR 9613 da Milano Centrale a Napoli Centrale fermano a Roma Tiburtina e non a Termini.

I treni FR 9403 da Venezia Santa Lucia a Napoli Centrale e FR 9520 da Napoli Centrale a Milano Centrale, non fermano a Termini.

Per tutte le soluzioni è possibile consultare questa pagina.

Notizia in aggiornamento