Morto il bimbo di 2 anni caduto nella piscina di una villetta vicino a Roma

Roma, 16 settembre 2024 – È morto ieri sera in ospedale il bimbo di 2 anni caduto in una piscina di Formello, vicino a Roma. Il piccolo era ricoverato al policlinico Gemelli dallo scorso 24 agosto: le sue condizioni erano gravissime, tanto che i medici lo hanno tenuto per settimane in coma farmacologico. Poi l'aggravamento irreversibile che ha causato il decesso.

L’incidente è avvenuto a fine agosto in zona ‘Le Rughe', una frazione di Formello. Il bimbo era caduto nella piscina di una villetta privata dove si trovava con i familiari, tutti di origine romena. È finito sott’acqua, per cause ancora tutte da accertare, riportando un principio di annegamento. Il bambino era stato ricoverato in codice rosso, in gravissime condizioni e coma farmacologico.

Dopo essere rimasto ricoverato per settimane, ieri il bimbo è morto in seguito all'aggravamento del quadro clinico legato all'annegamento. A indagare sul caso i carabinieri della stazione di Formello e i colleghi della Compagnia Roma Cassia.