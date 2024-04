Andrea Purgatori, la perizia: “Morto per un’infezione al cuore. Si poteva curare con un antibiotico”

Roma, 7 aprile 2024 – Un'endocardite infettiva è la causa della morte del giornalista Andrea Purgatori. Lo ha stabilito la perizia della Procura di Roma disposta lo scorso 21 marzo dal giudice per le indagini preliminari che, durante l'incidente probatorio, aveva affidato l’incarico ai periti. L’esito sulla causa del decesso del giornalista scomparso lo scorso luglio, un’infezione delle strutture interne del cuore, è stato anticipato oggi da Repubblica.

L’infezione al cuore

La malattia al cuore di Purgatori non è stata mai diagnosticata ma sarebbe stata possibile debellarla con una efficace cura antibiotica. Lo stabilisce la perizia dei medici legali a cui la procura di Roma ha affidato gli accertamenti per capire le cause del decesso del giornalista. Inoltre la perizia dovrà dire se ci siano state negligenze e sviste da parte dei medici che lo hanno avuto in cura.

