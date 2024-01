Omicidio di Alexandru Ivan, ultime novità sulle indagini. I carabinieri: "Pochi dettagli dalle telecamere"

13:45

L'appello del parroco: "Dobbiamo impegnarci di più con i ragazzi"

“Dobbiamo impegnarci tutti di più coi ragazzi, noi per primi”. Lo sottolinea il sacerdote della chiesa di San Niceta a Monte Compatri, periferia sud di Roma, dove è stato ucciso il 14enne romeno Alexandru Ivan. “É una tragedia. Aveva una vita davanti a sé questo ragazzo”, osserva don Cristian Tutoroi, che lancia un appello ad un maggior impegno coi giovani, anche da parte della Chiesa. “Dobbiamo impegnarci di più coi ragazzi. A tutti i livelli. A cominciare da noi”, osserva il sacerdote che spiega che la comunità si è unita per pregare per Alexandru e per la famiglia. “La comunità non può che sentirsi scossa, ma tutti quanti dobbiamo impegnarci di più – ribadisce – per mettere un argine alla violenza tra i giovani”.