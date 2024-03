Roma, 14 marzo 2024 – In fuga dalla polizia si è schiantato con lo scooter ed è morto sul colpo. E’ successo nel primo pomeriggio a Nettuno, comune alle porte di Roma. La vittima è un cittadino bulgaro di 49 anni. Non si sarebbe fermato all’alt degli agenti, finendo contro un’auto. Sul due ruote con lui c’era anche il figlio di 12 anni che è stato trasportato in ospedale. Sotto choc il conducente della macchina.

