Incidente mortale in tangenziale: una 85enne scende dall'auto in panne e viene travolta

Roma, 21 marzo 2024 – Scende dall’auto in panne, una donna anziana muore travolta sulla tangenziale est di Roma. È successo questa mattina, intorno alle 10.40, all'altezza dello svincolo A24, in direzione San Giovanni.

La vittima, una 85enne, si trovava alla guida della sua Polo quando, dopo aver notato il guasto, è scesa dalla vettura, forse per chiamare i soccorsi. Un incidente molto simile a quello accaduto nei giorni scorsi sull’A16, dove un uomo è stato investito da un tir dopo essere sceso dall’auto ferma per un guasto.

Sull'incidente indaga la Polizia di Roma Capitale

Cosa è successo

Era appena scesa dalla sua auto in panne quando l’85enne è stata investita da una donna di 65 anni che, proprio in quel momento, sopraggiungeva al volante di una Honda Jazz e non è riuscita a evitarla.

L’impatto con la Honda è stato violento, inutili i soccorsi: quando è arrivata l’ambulanza, l’85enne era già morta. Sul posto, insieme ai sanitari, anche gli agenti del II Gruppo Sapienza della polizia di Roma Capitale per le effettuare i rilievi e mettere in sicurezza la strada.

Tangenziale chiusa

La Tangenziale Est è stata chiusa da Batteria Nomentana a San Giovanni per poter effettuare i rilievi dell'incidente. Pattuglie del II Gruppo Parioli e del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale sono intervenute a supporto dei colleghi per gestire la viabilità della zona e le chiusure. Indagini in corso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

