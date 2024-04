Roma: morto in un incendio Ernesto Tafuri, il ‘dentista dei vip’

Roma, 5 aprile 2024 – È Ernesto Tafuri, il ‘dentista dei vip’, il 69enne che ha perso la vita questa mattina per un incendio divampato nel suo appartamento via Caposile 10, nel quartiere Prati di Roma. Inutili le operazioni di soccorso, protrattesi per più di due ore: l’uomo è morto carbonizzato insieme a tre dei suoi quattro gatti. Distrutti e resi inagibili i locali nei quali viveva, mentre l’edificio non ha riportato particolari danni, sebbene i vigili del fuoco abbiamo preferito ispezionare anche gli appartamenti confinanti, al quarto piano.

Una foto dell'incendio e la vittima Ernesto Tafuri (Ansa e Instagram)

A mattinata inoltrata erano ancora in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per capire cosa abbia portato allo scoppio dell’incendio. Via Caposile è stata chiusa al transito, con l’Istituto Superiore “Tommaso Salvini” reso accessibile solo mediante un ingresso secondario sito in via Achille Papa.

Tafuri viveva da solo e non si registrano altri morti o feriti. Era anche istruttore di sub e pilota di aerei Storm e di Ferrari, come lui stesso scriveva sul suo profilo Facebook. Deve il soprannome di ‘dentista dei vip’ dalla lunga serie di attori o aspiranti tali che si recavano presso il suo studio a cavallo tra gli anni Novanta e i primi Duemila per migliorare la propria dentatura e avere più chance ai casting.

